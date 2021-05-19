В Москве представили книгу, посвященную участию США в конфликте в Сирии

В Москве обсудили, как США ведут себя в Сирии. В онлайн-конференции приняли участие директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин. Они представили свою книгу под названием "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии".

Как сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, коалиция, которую возглавляет США, в мае нарастила перемещение боевой техники и грузов на востоке Сирии, а это вредит перспективам политического урегулирования в стране. Координационные штабы России и Сирии отметили, что Америка проводит пропагандистскую кампанию на подконтрольных территориях и запугивает беженцев, которые хотят вернуться домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.