Матвиенко оценила роль нерабочих дней в мае в борьбе с коронавирусом

Нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

23 апреля Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая были объявлены полностью нерабочими.

Инициатива сделать длинные майские выходные принадлежала главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несло бы значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.