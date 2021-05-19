Семин прокомментировал информацию о якобы переезде "Локомотива"

Ситуацию с переездом "Локомотива" прокомментировал бывший главный тренер клуба Юрий Семин. На его странице в Instagram появился пост со словами "Локомотив ПЕРЕЕЗЖАЕТ в Лужники? Это бизнес проект, который не имеет никакого отношения к развитию футбола в нашей стране!". Под ним десятки комментариев оставили и болельщики клуба.

Первыми о том, что "Локомотив" продолжит выступления в другом месте заговорили спортивные СМИ еще в выходные. А накануне в Telegram появилась информация, что руководство РЖД якобы просит мэрию Москвы передать "Лужники" в аренду "Локомотиву" на 49 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.