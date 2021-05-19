Москвичам рассказали, придет ли в город ураган из Петербурга

В Санкт-Петербурге накануне из-за бури пострадали четыре человека. На них свалилась часть крыши ресторана быстрого питания. Ветер там достигал 17 метров, он рвал провода, без света остались несколько населенных пунктов в области. В среду в регионе вновь ждут грозу.

В Москве 19 мая тоже обещают сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС.

Подробнее о том, что на улице в данный момент, и придет ли питерская буря в столицу, – в сюжете телеканала Москва 24.