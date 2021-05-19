В Москве выявили 2 096 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 096 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 663 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 697 человек, выписали при этом 555 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 7 920 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. При этом в 1 208 (15,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

В России всего зарегистрировано 4 965 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, в Республике Алтай и Республике Тыва – 0,03%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.