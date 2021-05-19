Гроза ожидается в Москве 19 мая

В Москве в среду обещают грозу. Ухудшение погоды ожидается ближе к вечеру. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Дожди собьют аномальную жару. Накануне Москва побила температурный рекорд. Такого 18 мая в истории еще не было. Днем на метеостанции ВДНХ зафиксировали 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня установлен еще в конце XIX века.

По прогнозам, подобные теплые аномалии до конца месяца едва ли еще случатся. Синоптики говорят, конец мая будет прохладным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.