Москва 24 и Дептранс разыгрывает лимитированную карту "Тройка"

В честь 126-летия московского трамвая стартовал специальный розыгрыш лимитированной карты "Тройка". Совместно с департаментом транспорта в эфире телеканала разыгрываются уникальные экземпляры, посвященные параду трамваев.

Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально. Самые интересные и креативные работы получат карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.