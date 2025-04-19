Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 14:30

Общество

Москва 24 и Дептранс разыгрывает лимитированную карту "Тройка"

Москва 24 и Дептранс разыгрывает лимитированную карту "Тройка"

Температура воздуха в столице побила рекорд 1973 года

Москвичи поделились своими пасхальными традициями

Москвичи начали освящать куличи и яйца перед Пасхой

Жители столицы вышли на пикники в теплые выходные 19 апреля

Президентский полк представил новую строевую фигуру в честь 80-летия Победы

Сергей Собянин упростил согласование перепланировки квартир

На Соборной площади прошла первая церемония развода караулов Президентского полка

Москвичи массово вышли в парки и к водоемам 19 апреля

Южный антициклон принес в Москву летнее тепло

В честь 126-летия московского трамвая стартовал специальный розыгрыш лимитированной карты "Тройка". Совместно с департаментом транспорта в эфире телеканала разыгрываются уникальные экземпляры, посвященные параду трамваев.

Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально. Самые интересные и креативные работы получат карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика