Жители столицы вышли на пикники в теплые выходные 19 апреля

В Москве установилась по-летнему жаркая погода. Жители столицы массово вышли на пикники и прогулки. Многие проводят выходной на природе вместе с детьми, наслаждаясь теплым солнцем и свежим воздухом у воды. По словам москвичей, такие дни становятся традицией, особенно весной.

По данным Гидрометцентра, причина аномальной жары – антициклон, в теплой части которого оказалась Москва. В город поступают воздушные массы с юга, включая регионы Ближнего Востока и Средиземноморья. При этом ветер остается слабым, а влажность воздуха днем снижается до 50%.

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