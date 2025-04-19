Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 13:15

Общество

Жители столицы вышли на пикники в теплые выходные 19 апреля

Жители столицы вышли на пикники в теплые выходные 19 апреля

Президентский полк представил новую строевую фигуру в честь 80-летия Победы

Сергей Собянин упростил согласование перепланировки квартир

На Соборной площади прошла первая церемония развода караулов Президентского полка

Москвичи массово вышли в парки и к водоемам 19 апреля

Южный антициклон принес в Москву летнее тепло

Жара в столице превысила климатическую норму на 7–10 градусов

Климатологи предупреждают об ускоряющемся глобальном потеплении

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную консервированную фасоль

В столице официанты получают в среднем 400 рублей чаевых

В Москве установилась по-летнему жаркая погода. Жители столицы массово вышли на пикники и прогулки. Многие проводят выходной на природе вместе с детьми, наслаждаясь теплым солнцем и свежим воздухом у воды. По словам москвичей, такие дни становятся традицией, особенно весной.

По данным Гидрометцентра, причина аномальной жары – антициклон, в теплой части которого оказалась Москва. В город поступают воздушные массы с юга, включая регионы Ближнего Востока и Средиземноморья. При этом ветер остается слабым, а влажность воздуха днем снижается до 50%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика