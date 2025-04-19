Москвичи массово вышли в парки и к водоемам 19 апреля

В столице установилась по-настоящему жаркая погода – сегодня воздух прогреется до 26 градусов. Такая температура значительно превышает апрельскую норму, а потому горожане уже активно выбираются к водоемам и в парки.

По словам синоптиков, виной всему – антициклон, принесший в Москву теплый и сухой воздух с юга. Врачи предупреждают: важно не забывать о самочувствии – избегать перегрева, пить больше воды и находиться в тени.

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