Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 12:30

Общество

Москвичи массово вышли в парки и к водоемам 19 апреля

Москвичи массово вышли в парки и к водоемам 19 апреля

Южный антициклон принес в Москву летнее тепло

Жара в столице превысила климатическую норму на 7–10 градусов

Климатологи предупреждают об ускоряющемся глобальном потеплении

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную консервированную фасоль

В столице официанты получают в среднем 400 рублей чаевых

В России предложили ввести обязательную страховку для зрителей концертов и шоу

Дешевые тату-наборы с маркетплейсов могут навредить здоровью подростков

"Московский патруль": родологи продают москвичам консультации за 10 тыс руб

В Москве установился рекордно теплый день с температурой выше 24 градусов

В столице установилась по-настоящему жаркая погода – сегодня воздух прогреется до 26 градусов. Такая температура значительно превышает апрельскую норму, а потому горожане уже активно выбираются к водоемам и в парки.

По словам синоптиков, виной всему – антициклон, принесший в Москву теплый и сухой воздух с юга. Врачи предупреждают: важно не забывать о самочувствии – избегать перегрева, пить больше воды и находиться в тени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика