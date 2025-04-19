Южный антициклон принес в Москву летнее тепло

В столице установилась настоящая жара – температура воздуха поднялась до 24–26 градусов. По словам синоптиков, причина жары – южный антициклон и приток теплых воздушных масс с Ближнего Востока и Средиземноморья.

Врачи предупреждают: высокая температура может повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется пить воду, избегать перегрева и находиться в тени.

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