Жара в столице превысила климатическую норму на 7–10 градусов

Апрель в Москве установил температурный рекорд – 19 апреля в городе будет до 26 градусов. Это на 7–10 градусов выше климатической нормы. Жители столицы устремились на природу, в парки и к водоемам. На Мещерском пруду уже заметили первых отдыхающих, решивших открыть пляжный сезон.

Синоптики объясняют жару влиянием южного антициклона и притоком теплых воздушных масс из районов Ближнего Востока и Средиземноморья. Врачи советуют не забывать о мерах предосторожности: пить больше воды, носить головные уборы и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

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