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Новости

19 апреля, 23:55

Общество

Новости часа: желтый уровень опасности продлили в столичном регионе до 02:00 20 апреля

Новости часа: желтый уровень опасности продлили в столичном регионе до 02:00 20 апреля

Жителей Москвы попросили не покидать дома из-за непогоды

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 20 апреля

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Метеоролог назвал причину штормового ветра в Москве

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Новости часа: порывы штормового ветра в Москве достигли 19 метров в секунду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до 02:00 субботы, 20 апреля. Об этом предупредил Гидрометцентр.

В столице ликвидируют последствия сильного ветра. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

В Москве создали детский совет по туризму, в него вошли более 20 школьников. Информацию публикует портал мэра столицы.

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