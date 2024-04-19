Новости часа: желтый уровень опасности продлили в столичном регионе до 02:00 20 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до 02:00 субботы, 20 апреля. Об этом предупредил Гидрометцентр.

В столице ликвидируют последствия сильного ветра. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

В Москве создали детский совет по туризму, в него вошли более 20 школьников. Информацию публикует портал мэра столицы.