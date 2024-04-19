Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 20 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится в Москве в ночь на 20 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба столичного МЧС.

В Дептрансе подчеркнули, что с 20 апреля до 15 августа по улице Нижние Мневники ограничат движение.

По информации столичного департамента соцзащиты, участники "Московского долголетия" создали более 30 семей с начала работы проекта.