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19 апреля, 22:30

Общество

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 20 апреля

Новости часа: сильный ветер сохранится в Москве в ночь на 20 апреля

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится в Москве в ночь на 20 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба столичного МЧС.

В Дептрансе подчеркнули, что с 20 апреля до 15 августа по улице Нижние Мневники ограничат движение.

По информации столичного департамента соцзащиты, участники "Московского долголетия" создали более 30 семей с начала работы проекта.

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