Метеоролог назвал причину штормового ветра в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал столкновение на европейской территории России разнородных воздушных масс причиной штормового ветра в столичном регионе. Из-за этого в Москве к утру 19 апреля местами выпало до 45% месячной нормы осадков.

По мнению синоптика, такая погода в апреле является аномальной для столицы. Подобный порывистый ветер отмечается в столице раз в 3–5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.