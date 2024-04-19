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19 апреля, 12:15

Общество

Синоптики предупредили о дожде и штормовом ветре в Москве 19 апреля

Синоптики предупредили о дожде и штормовом ветре в Москве 19 апреля

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Шторм и ветер до 23 метров в секунду ожидаются в столице 19 апреля

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Шторм, гроза и ветер до 23 метров в секунду ожидаются в Москве в течение 19 апреля. Как отметили синоптики, столичный регион оказался под влиянием активного южного циклона.

Также на территории региона зафиксировалась "барическая пила" – это явление, при котором в течение короткого промежутка времени в течение дня может изменяться атмосферное давление от минимального до достаточно высокого значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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