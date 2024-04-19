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19 апреля, 08:15

Общество

Климатолог рассказал, как возникают резкие колебания ветра

Климатолог рассказал, как возникают резкие колебания ветра

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Москвичей предупредили о сильном ветре в течение пятницы, 19 апреля – в порывах его скорость может достигнуть 23 метров в секунду. В связи с непогодой климатолог Алексей Кархаухов рассказал, как возникают резкие колебания ветра. Он отметил, что это связано с температурными контрастами.

В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности, дежурят бригады Мосводостока. Подробнее о том, что творится на улицах столицы на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.

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