Климатолог рассказал, как возникают резкие колебания ветра

Москвичей предупредили о сильном ветре в течение пятницы, 19 апреля – в порывах его скорость может достигнуть 23 метров в секунду. В связи с непогодой климатолог Алексей Кархаухов рассказал, как возникают резкие колебания ветра. Он отметил, что это связано с температурными контрастами.

В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности, дежурят бригады Мосводостока. Подробнее о том, что творится на улицах столицы на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.