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19 апреля, 07:30

Общество

Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США

Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США

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Российские врачи помогают девочке из США избавиться от огромного родимого пятна на лице. Они проведут около 10 операций по удалению рубцов на коже.

Луна Феннер родилась с крупным темным пятном на лице. В Штатах хирурги отказались проводить сложную операцию из-за многочисленных рисков. В 2021 году врачи из Краснодара предложили свою помощь. В лазерной клинике они провели шесть операций по удалению пятна.

Теперь ребенку нужно избавиться от рубцов. Для этого семья Луны прилетела в Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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