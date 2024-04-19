Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США

Российские врачи помогают девочке из США избавиться от огромного родимого пятна на лице. Они проведут около 10 операций по удалению рубцов на коже.

Луна Феннер родилась с крупным темным пятном на лице. В Штатах хирурги отказались проводить сложную операцию из-за многочисленных рисков. В 2021 году врачи из Краснодара предложили свою помощь. В лазерной клинике они провели шесть операций по удалению пятна.

Теперь ребенку нужно избавиться от рубцов. Для этого семья Луны прилетела в Санкт-Петербург.

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