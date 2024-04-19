19 апреля, 07:30Общество
Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США
Российские врачи помогают девочке из США избавиться от огромного родимого пятна на лице. Они проведут около 10 операций по удалению рубцов на коже.
Луна Феннер родилась с крупным темным пятном на лице. В Штатах хирурги отказались проводить сложную операцию из-за многочисленных рисков. В 2021 году врачи из Краснодара предложили свою помощь. В лазерной клинике они провели шесть операций по удалению пятна.
Теперь ребенку нужно избавиться от рубцов. Для этого семья Луны прилетела в Санкт-Петербург.
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