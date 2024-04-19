Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы. Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды и порывистого ветра.

Эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил, как возникают резкие колебания ветра. Это явление связано с перепадом теплого и холодного воздуха.

Что происходит на улицах столицы на данный момент и что делать, если начнется штормовой ветер? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.