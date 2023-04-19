В ГД обратились к главам регионов с просьбой продлить майские праздники

Госдума внесла проект закона о продлении майских праздников в этом году. Некоторые депутаты выступили против инициативы, посчитав, что оснований для увеличения количества выходных дней нет.

Другие парламентарии написали письма губернаторам регионов с просьбой сделать нерабочие дни со 2 по 5 мая.

Как отметили парламентарии, на данный момент россиянам действительно необходимы по-настоящему длинные выходные.

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