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19 апреля, 23:30

Общество

В ГД обратились к главам регионов с просьбой продлить майские праздники

В ГД обратились к главам регионов с просьбой продлить майские праздники

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Госдума внесла проект закона о продлении майских праздников в этом году. Некоторые депутаты выступили против инициативы, посчитав, что оснований для увеличения количества выходных дней нет.

Другие парламентарии написали письма губернаторам регионов с просьбой сделать нерабочие дни со 2 по 5 мая.

Как отметили парламентарии, на данный момент россиянам действительно необходимы по-настоящему длинные выходные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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