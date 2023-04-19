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Общество

Жителям столицы рассказали про работу пункта отбора на контрактную службу

Жителям столицы рассказали про работу пункта отбора на контрактную службу

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Жителям столицы рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу

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В Москве продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Процесс для посетителей организовали так, чтобы все можно было сделать в режиме "одного окна" – без очередей.

На базе пункта работают врачи и профессиональные инструкторы, которые проверяют состояние здоровья кандидатов и проводят собеседования. Перед отправкой в зону СВО новобранцы должны будут пройти спецподготовку на подмосковных полигонах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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