Жителям столицы рассказали про работу пункта отбора на контрактную службу

В Москве продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Процесс для посетителей организовали так, чтобы все можно было сделать в режиме "одного окна" – без очередей.

На базе пункта работают врачи и профессиональные инструкторы, которые проверяют состояние здоровья кандидатов и проводят собеседования. Перед отправкой в зону СВО новобранцы должны будут пройти спецподготовку на подмосковных полигонах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.