19 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

19 апреля стало самым теплым днем в столице с начала 2022 года. Воздух прогрелся до +14 градусов. До этого в лидерах был день 8 апреля, когда было +13 градусов.

20 апреля, по прогнозам синоптиков, сохранится такая же теплая погода, а вот к концу недели немного похолодает и пойдут дожди. Облачно будет и на Пасху. Ожидается до +13 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.