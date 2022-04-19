Уровень воды в Клязьме стал рекордным в этом году

В некоторых подмосковных районах ситуация с паводками все еще напряженная. Ока сильно разлилась в районе Коломны. Рекордным в этом году стал и уровень воды в Клязьме. Накануне река вышла из берегов, подтопив набережную в Орехово-Зуеве.

Более 12 миллионов россиян живут в зоне риска опасных паводков. В Минприроды сообщили, что на защиту регионов выделили более трех миллиардов рублей.

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