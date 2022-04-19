Очевидцы сообщили о скоплении людей в IKEA

В IKEA на Дубровке очевидцы заметили нечто необычное. На кадрах видно танцующих людей в зале магазина. Происходят там съемки или помещение сдали в аренду танцевальной студии – неизвестно.

4 марта шведская компания IKEA приостановила продажи в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.