Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор

Ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц. Средний показатель заболеваемости по стране составляет примерно 52 человека на 100 тысяч населения, его превышение фиксируется в 43 субъектах РФ.