В Коломне развели наплавной мост из-за повышения уровня воды

В связи с повышением уровня воды до максимальной эксплуатационной отметки в Коломне развели наплавной Бобреневский мост через реку Ока.

Уровень воды продолжает расти и в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.