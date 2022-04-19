В некоторых районах Подмосковья ситуация с паводками остается напряженной

В некоторых подмосковных районах ситуация с паводками все еще остается напряженной. Большая вода атаковала Коломну и Луховицы. Все из-за неустойчивой погоды в начале апреля – залповый снегопад, а затем оттепель напитали Оку.

Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве. На данный момент Москва-река поднялась на 4,48 метра, Ока – на 4,96 метра. Это примерно на 80 сантиметров больше, чем в прошлом году. Но до критических отметок еще далеко.

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