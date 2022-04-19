Минпросвещения введет изучение истории с первого класса

Изучать историю российские школьники будут с первого класса. Об этом сообщили в министерстве просвещения. По мнению главы ведомства Сергея Кравцова, это нужно для сохранения исторической памяти.

Использовать будут все возможности школьной программы, уточнили в пресс-службе. На данный момент уроки истории в школах начинаются с пятого класса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.