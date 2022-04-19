Россияне смогут получить бесплатную юридическую помощь на специальном портале

Получить юридическую помощь в России станет проще, причем некоторые услуги будут предоставлять бесплатно. В стране запускают специальный правовой портал.

Адресную помощь там будут оказывать льготным категориям. Для подтверждения потребуется ввести данные СНИЛС. Для всех остальных в свободном доступе появится полезная, а главное – достоверная юридическая информация. Например, четкий план, как по закону следует действовать в тех или иных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.