В ГД внесли законопроект о возможности бесплатно выбирать место в самолете для инвалидов

Авиакомпании могут обязать бесплатно предоставлять выбор места в самолете для инвалидов и детей. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.

Правило будет действовать при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Как считают авторы документа, это должно исключить ситуацию, когда дети летят отдельно от родителей, а люди с ограниченными возможностями – без сопровождающих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.