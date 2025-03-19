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19 марта, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 марта

Памятную звезду в честь героев передачи "Спокойной ночи, малыши!" открыли в Москве

Синоптики пообещали до 6 градусов тепла в Москве днем 20 марта

Синоптики обещают до 10 градусов тепла в выходные в Москве

Москва 24 и фестиваль "Золотая маска" запустили совместный опрос

"Деньги 24": москвичи стали больше тратить на бьюти-услуги

"Техно": популярность смарт-кладовок растет в Москве

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 20 марта

"Актуальный репортаж": врачи рассказали о вреде аналогов "Оземпика"

"Техно": в Москве появились кладовки, которые управляются через приложение

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 марта.

В столицу возвращается весеннее тепло. В выходные синоптики обещают москвичам температуру до плюс 10 градусов. На следующей неделе воздух может прогреться до 14. Теплый антициклон принесет с собой и очень высокое атмосферное давление.

В Стамбуле начались массовые митинги, несмотря на запрет проводить публичные акции. На улицы города вышли студенты и сторонники оппозиции в связи с арестом одного из их лидеров Экремп Имамоглу занимал. Турецкая генпрокуратура подозревает его в коррупции и мошенничестве на тендерах, а также в пособничестве террористической организации.

Новая станция метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии готова более чем наполовину. Уже согласована визуальная концепция платформы и двух вестибюлей. Все используемые для отделки материалы будут отечественного производства.

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