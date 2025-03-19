Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 марта.

В столицу возвращается весеннее тепло. В выходные синоптики обещают москвичам температуру до плюс 10 градусов. На следующей неделе воздух может прогреться до 14. Теплый антициклон принесет с собой и очень высокое атмосферное давление.

В Стамбуле начались массовые митинги, несмотря на запрет проводить публичные акции. На улицы города вышли студенты и сторонники оппозиции в связи с арестом одного из их лидеров Экремп Имамоглу занимал. Турецкая генпрокуратура подозревает его в коррупции и мошенничестве на тендерах, а также в пособничестве террористической организации.

Новая станция метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии готова более чем наполовину. Уже согласована визуальная концепция платформы и двух вестибюлей. Все используемые для отделки материалы будут отечественного производства.

