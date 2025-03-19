Подросткам могут разрешить работать по выходным во время каникул

В России рассматривается возможность разрешить подросткам работать по выходным во время летних каникул. Трудиться они смогут в составе студенческих отрядов или по направлению службы занятости.

Для этого потребуется письменное согласие самого подростка, если ему уже исполнилось 15 лет. Для тех, кто младше, дополнительно необходимо согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки и попечительства.

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