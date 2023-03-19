В Московской области начали готовиться к половодью

В Московской области готовятся к половодью. В этом году, по прогнозам синоптиков, воды ожидается много. В российских регионах подтопления уже начались. МЧС, чтобы оперативно контролировать обстановку, использует беспилотники и космический мониторинг.

На следующей неделе в столице станет еще теплее. Температура будет на 3–8 градусов выше нормы. При такой погоде снег в городе продолжит таять. В понедельник, 20 марта, будет облачно, однако серьезных осадков не ожидается.

19 марта в Москве было ясно и солнечно. В конце дня жителям столицы повезло увидеть закат, который окрасил город в розовые и оранжевые тона.

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