19 марта, 20:35Общество
В Московской области начали готовиться к половодью
В Московской области готовятся к половодью. В этом году, по прогнозам синоптиков, воды ожидается много. В российских регионах подтопления уже начались. МЧС, чтобы оперативно контролировать обстановку, использует беспилотники и космический мониторинг.
На следующей неделе в столице станет еще теплее. Температура будет на 3–8 градусов выше нормы. При такой погоде снег в городе продолжит таять. В понедельник, 20 марта, будет облачно, однако серьезных осадков не ожидается.
19 марта в Москве было ясно и солнечно. В конце дня жителям столицы повезло увидеть закат, который окрасил город в розовые и оранжевые тона.
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