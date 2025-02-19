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19 февраля, 15:20

M24.RU

Москвичам рассказали, как защитить свои законные права

Москвичам рассказали, как защитить свои законные права

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19 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "На защите прав москвичей".

Как изменилась активность жителей столицы в вопросах защиты их законных прав? Как ведется работа по защите интересов участников СВО и членов их семей? Как защищаются права человека в местах принудительного содержания? Какова роль Общественного экспертного совета при Уполномоченном в обеспечении прав человека? Об этом и многом другом рассказала Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

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