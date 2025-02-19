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19 февраля, 12:30

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Новости регионов: снегопад накрыл горнолыжные курорты Сочи

Новости регионов: снегопад накрыл горнолыжные курорты Сочи

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На горнолыжных курортах Сочи временно приостановили продажу ски-пассов и прогулочных билетов. Причиной стал сильный снегопад. За ночь в горах выпало свыше полуметра снега. На высоте больше тысячи метров сейчас наблюдается повышенная лавинная опасность.

Минивэн столкнулся с фурой на мосту в центре Челябинска. В результате погибли четыре человека – водитель и три пассажира. Еще двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным полиции, ни водители, ни пассажиры не были пристегнуты. В ситуации разбираются следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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