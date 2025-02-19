Заключившие контракт с Минобороны РФ могут заработать более 5 млн руб за первый год

В Москве продолжается набор на службу по контракту. Всем, кто заключит контракт с Минобороны России, обещают свыше 5 миллионов рублей за первый год. В эту сумму входят: единовременная выплата столичного правительства – 1 миллион 900 тысяч рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные 50 тысяч в месяц.



Заключить контракт можно в едином пункте отбора на службу на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.