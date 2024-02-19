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19 февраля, 18:30

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлится в Москве до 21 февраля

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлится в Москве до 21 февраля

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Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 21 февраля

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до среды, 21 февраля. Синоптики предупреждают о гололедице после очередного резкого похолодания.

Тем временем коммунальщики продолжают расчищать город после рекордного снегопада. Всего за несколько часов высота снежного покрова на метеостанциях достигла 67 миллиметров.

В понедельник, 19 февраля, осадки прекратились, а недолгое потепление сменилось похолоданием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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