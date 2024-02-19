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19 февраля, 12:00

Общество

Новые бесплатные глюкометры начнут получать москвичи с диабетом в 2024 году

Новые бесплатные глюкометры начнут получать москвичи с диабетом в 2024 году

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Новые бесплатные глюкометры начнут получать москвичи с диабетом весной 2024 года. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Контроль уровня сахара в крови – это обязательная составляющая жизни людей с диабетом. В начале весны можно будет получить приборы в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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