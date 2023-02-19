19 февраля, 21:15Общество
Площадки фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей
Площадки гастрономического фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей.
Пекари из разных регионов России готовят 50 видов блинов. Кроме того, можно попробовать можно не только блины, но и свинину на шпажке, пряную курицу или котлеты из говядины с сыром.
Фестиваль "Московская масленица" проходит с 17 по 26 февраля на 23 площадках. В центре столицы они открыты с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники, а в будни – с 11:00 до 21:00.