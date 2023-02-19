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19 февраля, 21:15

Общество

Площадки фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей

Площадки фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей

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Площадки гастрономического фестиваля "Московская Масленица" собрали большое количество гостей.

Пекари из разных регионов России готовят 50 видов блинов. Кроме того, можно попробовать можно не только блины, но и свинину на шпажке, пряную курицу или котлеты из говядины с сыром.

Фестиваль "Московская масленица" проходит с 17 по 26 февраля на 23 площадках. В центре столицы они открыты с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники, а в будни – с 11:00 до 21:00.

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обществовидеоРоман Карлов
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