Большая очередь выстроилась в галерею Глазунова на Волхонке

Большая очередь выстроилась в галерею Ильи Глазунова на улице Волхонке. Несмотря на мороз, люди ждали возможность посетить выставку, так как сегодня вход был бесплатным в рамках акции "Московская музейная неделя".

"Московская музейная неделя" – это шанс познакомиться с экспозициями бесплатно. Каждый день в акции участвуют несколько музеев. Следующая выставка пройдет с 13 по 19 марта.

Вне акции стоимость билета в галерею составляет 150 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.