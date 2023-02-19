Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 22:15

Общество

Большая очередь выстроилась в галерею Глазунова на Волхонке

Большая очередь выстроилась в галерею Глазунова на Волхонке

Десятки аварий вызвал снегопад в столице

Новости часа: для инсценирования заражения Украина получила радиоактивные вещества

Фестиваль "Московская Масленица" развернулся на 23 площадках в столице

Огромная очередь выстроилась в галерею Ильи Глазунова на Волхонке в столице

Сноубордист прокатился на доске рядом с Белорусским вокзалом в Москве

Высота сугробов достигла максимума с начала зимы в Москве

"Желтый" уровень опасности продлили в столичном регионе

Новости часа: семь человек пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

Столичные коммунальщики устраняют последствия снегопада

Большая очередь выстроилась в галерею Ильи Глазунова на улице Волхонке. Несмотря на мороз, люди ждали возможность посетить выставку, так как сегодня вход был бесплатным в рамках акции "Московская музейная неделя".

"Московская музейная неделя" – это шанс познакомиться с экспозициями бесплатно. Каждый день в акции участвуют несколько музеев. Следующая выставка пройдет с 13 по 19 марта.

Вне акции стоимость билета в галерею составляет 150 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоВера ОбливанцеваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика