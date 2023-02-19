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19 февраля, 20:45

Общество

Десятки аварий вызвал снегопад в столице

Десятки аварий вызвал снегопад в столице

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Москвичи выстроились в очередь в галерею Ильи Глазунова на Волхонке

Десятки аварий вызвал снегопад в столице, который продолжается в городе почти сутки. Кроме того, на дорогах образовалась гололедица и снежные заносы. Городские службы перешли в усиленный режим работы. Специалисты прометают проезжую часть, тротуары, чистят от снега дворы и парковки. Москвичей просят быть осторожнее на улице, особенно за рулем.

Дмитровский путепровод на севере Москвы откроют в четвертом квартале этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, путепровод завершен больше чем наполовину. В рамках проекта обновят и построят два километра дорог, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Благодаря путепроводу, улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Еще это позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру в рамках МЦД-3 и перспективную высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург.

В галерею Ильи Глазунова на улице Волхонке выстроилась огромная очередь. Несмотря на метель и мороз, люди ждут возможности зайти на выставку. Сегодня посещения галереи происходит на бесплатной основе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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