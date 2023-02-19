Столичные коммунальщики устраняют последствия снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что коммунальные службы города прометают проезжую часть и тротуары, а после делают противогололедую обработку. Также чистят от снега дворы и парковки, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам.

До конца дня прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Москвичей просят быть осторожнее на улице, особенно за рулем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.