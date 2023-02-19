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19 февраля, 17:15

Общество

Синоптики прогнозируют резкую перемену погоды на следующей неделе в Москве

Синоптики прогнозируют резкую перемену погоды на следующей неделе в Москве

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Синоптики прогнозируют резкую перемену погоды на следующей неделе в Москве. С 22 февраля ожидаются двадцатиградусные морозы, к выходным – оттепель.

В данный момент в столице снегопад, коммунальные службы города устраняют последствия непогоды в усиленном режиме.

Городские службы прометают проезжую часть и тротуары, а после делают противогололедую обработку. Также чистят от снега дворы и парковки, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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