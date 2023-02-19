Новые правила дорожного движения вступят в силу с 1 марта этого года.

За проезд на желтый сигнал светофора сотрудники ДПС начнут выписывать штрафы. Кроме того, изменятся правила проезда перекрестков с круговым движением. Уточнят, кто и кому должен уступить дорогу.

Также с начала весны упорядочат движение водителей электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

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