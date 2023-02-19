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19 февраля, 16:15

Общество

Коммунальные службы города устраняют последствия снегопада в Москве

Коммунальные службы города устраняют последствия снегопада в Москве

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Коммунальные службы города работают в усиленном режиме

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Коммунальные службы города устраняют последствия снегопада в Москве. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что городские службы работают в усиленном режиме. Специалисты прометают проезжую часть и тротуары, а после делают противогололедую обработку.

Кроме того, коммунальщики чистят от снега дворы и парковки, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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