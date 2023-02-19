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19 февраля, 15:15

Общество

Путин в послании Федеральному собранию выскажется об СВО – Песков

Путин в послании Федеральному собранию выскажется об СВО – Песков

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В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас все ожидают послания в надежде услышать оценку спецоперации, международной ситуации и видение того, как страна будет развиваться дальше. Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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