Путин в послании Федеральному собранию выскажется об СВО – Песков

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас все ожидают послания в надежде услышать оценку спецоперации, международной ситуации и видение того, как страна будет развиваться дальше. Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.