Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за непогоды

Крымский мост перекрыли уже во второй раз из-за непогоды. В республике идет снегопад, на мосту очень плохая видимость и сильный боковой ветер.

Движение останавливали рано утром. Позже разрешили проезжать в сторону Кубани. Теперь же туда не пускают никого. На подъезде к мосту стоят посты ГИБДД, которые разворачивают водителей. Там же есть пункты обогрева.

В МЧС по Крыму объявили экстренное предупреждение, есть угроза схода лавин. А потому автомобилистов просят не ездить по горной местности – по трассе "Таврида" и другим дорогам, где сейчас может быть небезопасно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.