Телезрители показали, как москвичи подкармливают птиц в холода

Москвичи помогают птицам прожить холодную зиму. Телезрители сняли стаю голубей около девочки, которая пришла покормить пернатых.

Птицы за секунды смели все угощение и тут же улетели. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.