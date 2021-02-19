В Москве выявили 1 972 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа выявили 1 972 новых случая коронавируса. Выздоровели за это время 2 112 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Подмосковье 687 человек получили положительные тесты на коронавирус. Выздоровевших за последние сутки 598 человек.

В России за последние сутки выявили 13 433 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 462 случая.

В России всего зарегистрирован 4 139 031 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,02%, Еврейской автономной области (0,09%), Магаданской области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия – 0,1%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.