Нарушителя карантина могут лишить свободы на 2 года

Поездка на общественном транспорте может закончиться уголовной статьей, если вы нарушили карантин. Такие выводы сделал Верховный суд России. Причем нарушителя могут отправить за решетку на 2 года.

Статья будет, если человек официально находился на карантине и получил предписание об этом, например, после контакта с носителем вируса.

А также, если есть реальная угроза массового заражения людей, которая возникает в транспорте, ресторане и других общественных местах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.