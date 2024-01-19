Новости часа: москвичам пообещали снег на следующей неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На следующей неделе в Москве ожидается снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более 70 новостроек начали возводить в 2023 году по программе реновации на месте снесенных в Москве домов, рассказали в Депстрое.

Пассажиры забыли на вокзалах Москвы в новогодние праздники около 2 тысяч вещей. Об этом сообщили в МЖД.