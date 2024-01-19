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Новости

19 января, 23:00

Общество

Новости часа: москвичам пообещали снег на следующей неделе

Новости часа: москвичам пообещали снег на следующей неделе

Синоптики пообещали москвичам безветренную погоду в выходные

Новости часа: сугробы в Москве выросли почти до полуметра

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье

Новости часа: желтый уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 20 января

"Мой район. Новости": обновленный корпус ГКБ № 52 принял первых пациентов

Москвичи рассказали, как прошли крещенские купания

В помощь городским службам вывели технику инженерных компаний Москвы

Кот-дебошир пробрался в квартиру к москвичке

Участники Кубка по дрифту выбрали автомобили марки "ВАЗ" для соревнований

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На следующей неделе в Москве ожидается снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более 70 новостроек начали возводить в 2023 году по программе реновации на месте снесенных в Москве домов, рассказали в Депстрое.

Пассажиры забыли на вокзалах Москвы в новогодние праздники около 2 тысяч вещей. Об этом сообщили в МЖД.

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